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Elecciones municipales

Patricia Mariño repite como candidata del BNG en Salvaterra

La asamblea local la eligió por unanimidad

Patricia Mariño. | D.P.

Patricia Mariño. | D.P.

D. P.

D.P.

Salvaterra de Miño

Patricia Mariño repite como candidata del BNG a las elecciones municipales de Salvaterra de Miño. Así lo eligió por unanimidad la asamblea local este domingo, depositando su confianza en Mariño, que lleva diez años como concejala del BNG en Salvaterra y que actualmente ejerce como portavoz municipal.

En su primer discurso como candidata oficial a las elecciones de 2027, recordó que el Bloque es la fuerza que más subió en votos en las pasadas elecciones municipales, frente a un PP que perdió apoyos. «Es el momento de que el BNG dé un paso adelante. Necesitamos todavía más fuerza. En las últimas elecciones gallegas conseguimos más de 2.000 votos, fuimos la segunda fuerza y quedamos a apenas 82 papeletas del Partido Popular. Es mi responsabilidad trasladar esa confianza al ámbito municipal», destacó Mariño.

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