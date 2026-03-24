La Festa da Lamprea llega a Barcelona
El alcalde de Arbo, Horacio Gil, presenta hoy en el Centro Galego de Barcelona la LXVI Festa da Lamprea de Arbo, dentro de la edición 123 de los Encontros AEGA-CAT. El regidor estará acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la directora provincial de Turismo, Romina Fernández.
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