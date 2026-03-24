Mes de la mujer
A Cañiza recuerda a Rita, la primera arquitecta gallega
La Diputación organiza un coloquio para dar a conocer la figura de esta cañicense pionera
J. Bernárdez
El Concello de A Cañiza sigue homenajeando a las vecinas del municipio que abrieron el camino a otras mujeres en profesiones antes reservadas a los hombres. Así, si hace una semana recordaba la figura de la primera alcaldesa gallega elegida democráticamente, Maruja Gómez, ayer, de la mano de la Diputación de Pontevedra, la protagonista fue Rita Fernández Queimadelos, la primera mujer que firmó proyectos de arquitectura en España. Natural de A Cañiza, Rita fue, en palabras de la diputada de Igualdad Paula Bouzós, «la primera gallega titulada en Arquitectura, que ejerció la profesión durante 30 años y dejó como legado un ejemplo de constancia y talento, que abrió las puertas a las nuevas generaciones, convirtiéndose en referente para que otras mujeres avanzaran en una profesión tradicionalmente masculina».
La Diputación organizó este homenaje a Rita Fernández Queimadelaos dentro de la tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», que busca ensalzar la figura de grandes mujeres vinculadas a la provincia y relevantes en la historia. Consistió en un coloquio, en el que participó María Carreiro, arquitecta doctora y divulgadora de arquitectura y urbanismo con perspectiva de género. Carreiro fue la encargada de profundizar en la figura de Rita, quien, a pesar de la oposición inicial de su padre, con el apoyo decisivo de sus abuelas, consiguió estudiar Arquitectura en Madrid, como parte de la primera generación de arquitectas españolas.
Se convirtió en la primera gallega titulada en Arquitectura en 1940, y en la primera mujer en España en firmar oficialmente sus primeros proyectos arquitectónicos. Falleció en Barcelona el 26 de septiembre de 2008, con 97años, y está considerada una pionera en el desarrollo de proyectos de arquitectura civil, rehabilitación y vivienda social.
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