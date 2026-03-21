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Ponteareas dedica unas jornadas a analizar la obra de Pexegueiro

Alfonso Pexegueiro, presente ayer en las jornadas literarias. | D.P.

Alfonso Pexegueiro, presente ayer en las jornadas literarias. | D.P.

D. P.

Ponteareas

El Concello de Ponteareas inauguró ayer las jornadas literarias «A voz e a palabra», dedicadas al análisis de la obra y pensamiento del poeta ponteareano Alfonso Pexegueiro. Estas jornadas reunirán en la Residencia Artistea a especialistas, docentes, escritores y público interesado en una de las figuras más innovadoras de la literatura gallega contemporánea.

Las primeras personas en profundizar en la obra del poeta fueron Fátima Ferreiro, Isaac Lourido y Roberto Abuín. Las jornadas seguirán hoy con una nueva sesión dedicada a analizar diferentes dimensiones de la creación del autor. El escritor e investigador David Souto reflexionará sobre el carácter alternativo y crítico de su propuesta literaria, mientras que el crítico y profesor Armando Requeixo situará la figura de Pexegueiro en el contexto de la literatura gallega actual. Por la tarde, la filósofa y escritora Paula Domínguez cerrará el ciclo de conferencias con una intervención centrada en la dimensión universal del autor y en la transcendencia de su pensamiento creativo.

El encuentro culminará con la proyección del recital poético-musical «A illa das mulleres loucas», en el que Alfonso Pexegueiro participa como narrador.

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«En un momento marcado por la incertidumbre y la confusión, la poesía continúa siendo un espacio de dignidad humana y responsabilidad ética, en el que la palabra adquiere un compromiso profundo con la realidad», destacó el propio Pexegueiro en la inauguración.

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