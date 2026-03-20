Ponteareas impulsa la creación de suelo industrial en el polígono de A Lomba

El Concello de Ponteareas ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de reparcelación y de urbanización del polígono de A Lomba por cerca de 100.000 euros. Este trámite supone un paso adelante en el desarrollo de un ámbito estratégico para el futuro económico del municipio, ya que permitirá duplicar las posibilidades de que se asienten nuevas empresas o crezcan las actuales.

Dicha adjudicación da continuidad a la modificación puntual nº2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ponteareas, aprobada el pasado verano, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica al parque empresarial de A Lomba. Inicialmente, cuando se aprobó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ponteareas a finales de 2021, estaba previsto su desarrollo mediante un plan parcial, pero la evolución de las necesidades reales del municipio hizo que el actual gobierno local optase por una ordenación directa del PXOM para resolver una demanda histórica de las empresas y vecindario de la zona.

«Es un documento que resuelve años de inquietudes y que otorga seguridad jurídica y urbanística a las empresas, pero también una salida a terrenos infrautilizados y abandonados, y la posibilidad de disponer de suelo para nuevos usos y zonas verdes de las que gozar toda la ciudadanía», destaca la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, recordando a su vez que la modificación número 2 del PXOM en el ámbito SURBZ-IND-01 A Lomba permitirá generar empleo, atraer nuevas inversiones y poner en valor propiedades que permanecían bloqueadas, además de facilitar el asentamiento de nuevas propuestas comerciales y crear nuevos espacios de ocio.

«Este nuevo planeamiento hace posible disponer de un 50% del suelo, duplicando las posibilidades de que se asienten nuevas empresas o crezcan las actuales», señala la concejala, indicando que era necesario actualizar el actual PXOM, incorporando importantes mejoras, entre ellas, un ahorro estimado de 2,4 millones en los costes de urbanización interior y conexiones exteriores.

El plan aprobado reduce la red viaria en un 30%, mejorando la eficiencia del suelo y disminuyendo los costes de ejecución. Además, incrementa las zonas verdes en un 20%, superando los 67.000 metros cuadrados, lo que permitirá crear un corredor ecológico hacia A Freixa. También se simplifica la gestión del ámbito al reducir el número de propietarios de 144 a 85.

En términos económicos y urbanísticos, la repercusión del coste por metro cuadrado pasa de 50 euros a 17,77 euros el metro cuadrado, mientras que el aprovechamiento urbanístico aumenta de 0,351 a 0,386 metros cuadrados, lo que supone un 10% más de valor edificable. La edificabilidad neta se incrementa de 36.000 metros cuadrados a más de 56.000 metros cuadrados.

La modificación del planteamiento incorpora también medidas para hacer posible el desarrollo industrial con la calidad urbana y ambiental. Entre ellas, destaca la demolición de la antigua fábrica de madera, que pasará a convertirse en zona verde, así como la reordenación de la parcela de la antigua fábrica de cerámica como suelo de uso terciario, abriendo la puerta a la implantación de servicios y actividades complementarias.

El documento elimina además reservas dotacionales innecesarias y suprime la obligación de soterrar la línea de alta tensión, garantizando así la viabilidad económica del sector.

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La nueva ordenación incluye también aceras y un carril bici, mejorando la movilidad peatonal y ciclista y favoreciendo la integración de esta área con la villa.