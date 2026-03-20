El libro «Rotspanier» se presenta en Salvaterra

El salón de actos del Concello de Salvaterra acogerá hoy a las 18.30 horas las presentación del libro «Rotspanier», que narra la peripecia vital de Joaquín Fernández Millán, el marinero de Pobra do Caramiñal, miliciano del ejercito de Euskadi a principios del siglo pasado. Estará su autor, el investigador Juan Galán. El libro ya fue presentado en Ponteareas.