Crecente mejorará la pista de Filgueira

La Diputación de Pontevedra destinará 44.000 euros para que el Concello de Crecente acondicione la pista polideportiva de Filgueira y dote de material a las instalaciones deportivas municipales. La concesión se enmarca en el tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Las obras solucionarán problemas de suministro eléctrico y acondicionarán los vestuarios.