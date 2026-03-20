Campus de Semana Santa en Ponteareas

El Concello de Ponteareas abre el plazo para presentar la inscripción en el programa ConciliaTea Semana Santa 2026. La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años. El programa se desarrollará en las instalaciones del CEIP As Veigas de Ponteareas. Los turnos de participación se corresponden con los días laborables comprendidos entre el 30 y el 31 de marzo y el 1 y el 6 de abril, en horario de 9 a 14 horas.