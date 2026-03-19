Concierto de piano de Mirta Arribas, mañana

Coincidiendo con la conmemoración del centenario de la llegada del piano Steinway al Balneario de Mondariz, la pianista viguesa Mirta Arribas ofrecerá un concierto mañana, viernes, a las 22.30 horas, en el edificio Baranda con entrada libre. El piano Steinway fue pieza clave en el programa de ocio del establecimiento termal en sus años dorados y todavía se mantiene activo.