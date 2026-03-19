Concierto de piano de Mirta Arribas, mañana
Coincidiendo con la conmemoración del centenario de la llegada del piano Steinway al Balneario de Mondariz, la pianista viguesa Mirta Arribas ofrecerá un concierto mañana, viernes, a las 22.30 horas, en el edificio Baranda con entrada libre. El piano Steinway fue pieza clave en el programa de ocio del establecimiento termal en sus años dorados y todavía se mantiene activo.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
- Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
- Máximo Huerta: «Cuido a mi madre también por egoísmo»
- Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia