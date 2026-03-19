La AECT del Miño lamenta que la Cumbre Luso-Española ignore el río

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) del Río Miño lamenta que la Cumbre Luso-Española haya ignorado los principales problemas que afectan al tramo internacional del río Miño, a pesar de las solicitudes formales presentadas previamente por la Agrupación, que integra a 13 municipios gallegos y otros 13 portugueses.

Entre las preocupaciones que requerían abordar en la Cumbre Luso-Española, destacaban la proliferación de especies exóticas invasoras y los impactos derivados de la gestión de los caudales transfronterizos.