Ponteareas propone a la empresa Atendo para asumir el SAF

El Concello de Ponteareas ha propuesto a la empresa Atendo como adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Se trata de la misma empresa que ya estuvo prestando dicho servicio en las últimas semanas de manera extraordinaria, luego de la renuncia de la anterior concesionaria, Óbolo, a raíz de una huelga que superó los dos meses por parte de las trabajadoras, que denunciaban incumplimiento de los pliegos.

Tras la renuncia, el Concello sacó de nuevo a licitación el contrato, incluyendo mejoras, y cifrando el mismo en cerca de 1,9 millones de euros, con una duración inicial de dos años y la posibilidad de un año de prórroga. El precio por hora se sitúa en 27, 67 euros, indicando desde el Concello que se trata del precio/hora más alto de la comarca y uno de los más elevados de la provincia de Pontevedra.