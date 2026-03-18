Salvaterra, la nueva ‘Bruselas’

Este año se cumple el cuadragésimo aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Su adhesión, al mismo tiempo que Portugal, supuso un antes y un después para el país, pero, en la actualidad, los jóvenes solamente recuerdan el después; porque no han vivido el antes. No es el caso de James Pinnock, Gael Cambra, Seyoum Rodríguez, Martín Pérez, Lía Abreu y Aroa González, alumnos y alumnas de Bachillerato del IES de Salvaterra de Miño que durante los últimos meses han sacrificado mucho tiempo de su descanso para sumergirse en la estructura de la Unión Europea y en el aniversario de la entrada de España en ella.

Las horas de trabajo han merecido la pena, pues han ganado las Olimpiadas gallegas sobre la UE que organiza la Asociación Equipo Europa, por lo que representarán a Galicia en la fase nacional, que se celebrará dentro de un mes en Granada.

El profesor de Filosofía, José Manuel Domínguez, los ha guiado en esta hazaña. De él surgió la idea de formar un equipo para presentar al IES de Salvaterra de Miño a estas Olimpiadas europeas que organiza Equipo Europa, una asociación española de jóvenes europeístas. Domínguez, que también está al frente del equipo de debate del centro, hizo la propuesta, advirtiendo de que se perderían muchos recreos, y James, Gael Seyoum, Martín, Lía y Aroa aceptaron el reto.

Formación

Además de destinar los recreos a reunir al equipo, la formación rebasó los muros del centro educativo por las ganas del alumnado de seguir aprendiendo. «Les recomendaba podcasts de geopolítica, investigaban en casa e incluso creamos un grupo de Telegram», cuenta orgulloso el profe de Filosofía, agradeciendo también la implicación de las familias, que participaron en el proyecto contando su propia experiencia. «Aquí, en Salvaterra, no hay gimnasio, y a veces coincido con mi alumnado en el gimnasio de Monçao (Portugal); para ellos eso es lo más normal del mundo, pero no siempre fue así», comenta José Manuel Domínguez.

La fase regional de las Olimpiadas sobre la UE se celebró en la Universidad de Vigo, donde se dieron cita equipos de toda Galicia. Este año, el tema central fue el aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea, teniendo el alumnado que realizar una disertación sobre como este hecho mejoraba la vida de los jóvenes. Todos tuvieron que redactar su propio ensayo, que fue puntuado individualmente por un jurado. La nota media de los seis chicos y chicas del IES de Salvaterra fue la más alta de todas, proclamándose los vencedores de la fase autonómica.

Los seis destacan de esta experiencia el tiempo compartido y la oportunidad de conocer todo lo que gira alrededor de la Unión Europea, confesando que hasta ahora no tenían ni idea. «También ampliamos el pensamiento crítico», indica Aroa. «Existen programas de voluntariado y de Erasmus que nos abren muchas puertas», explica Lía sobre los beneficios de la UE, mientras que James, a quien este proyecto le ha reforzado su pensamiento inicial de querer estudiar Relaciones Internacionales, destaca que algunas asignaturas como Economía y Geografía le ayudaron a entender el papel de la UE, «que aporta fondos europeos que ayudan al rural gallego».

Asimilada la victoria, ahora les toca seguir trabajando para representar a Galicia de la mejor forma en la final de la Olimpiada Europea. Tendrá lugar dentro de un mes en Granada, aunque no tienen asegurada su participación por falta de fondos. Todavía no han reunido el dinero suficiente para costearse el traslado, pero confían en poder conseguir algún patrocinador público o privado que les ayude a cumplir este sueño, ya que el premio final es un viaje a Bruselas, para conocer en primera persona los secretos de la UE.