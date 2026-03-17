Sash! actuará en la 25 edición del Son da Muralla de Salvaterra

Salvaterra celebra este año la 25 edición del Son da Muralla, que tendrá lugar el 1 de agosto. Al tratarse de un aniversario muy significativo, desde el Concello adelantan que el festival contará con la presencia del aclamado DJ internacional Sash!, que hará vibrar al público con sus grandes éxitos y ayudará a recordar el espíritu con el que comenzó este festival, gratuito y al aire libre.