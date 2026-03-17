Salvaterra y Salceda reeditan un programa de igualdad conjunto

Los concellos de Salceda de Caselas y Salvaterra de Miño vuelven a trabajar juntos para optimizar recursos con la tercera edición del programa «Acompañámoste: Conciliación con corazón», con el que buscan favorecer la conciliación familiar y promover la corresponsabilidad en los cuidados para las familias de los dos municipios.

Las alcaldesas Loli Castiñeira, de Salceda, y Marta Valcárcel, de Salvaterra, junto a las concejalas de Igualdad, Selene González y Lorena Soto, se reunieron en varias ocasiones para diseñar y mejorar sus programas de conciliación e igualdad y trabajar en la solicitud conjunta de una nueva subvención de la Xunta de Galicia para poder llevar a cabo los diferentes programas.

Ambas regidoras valoran muy positivamente los resultados obtenidos el pasado año, por lo que no dudaron en volver a colaborar y realizar una nueva solicitud de subvención mancomunada, convencidas de que el trabajo conjunto ofrece un resultado muy favorecedor para las familias de los dos Concellos.

Salceda y Salvaterra trabajan por segundo año consecutivo en la realización de campamentos municipales gratuitos que favorecerán especialmente la conciliación laboral durante la temporada estival. Estos campamentos ofrecerán a la juventud actividades deportivas, pero también otras que promocionan un estilo de vida responsable y que rompen con los roles de género.

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La parte formativa vendrá con la tercera edición de la Escola de familias, consistente en diez sesiones para personas adultas cuya temática se adaptará para la infancia, permitiendo formar a madres y padres e hijos e hijas al mismo tiempo. Cinco sesiones serán en Salceda y otras cinco en Salvaterra.