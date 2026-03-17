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La Feira do Requeixo e Mel de As Neves se presenta en Lisboa

El alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, y el concejal de Cultura, Víctor Manuel Rodríguez, presentaron la próxima edición de la Feira do Requeixo e Mel de As Neves en Lisboa. El acto se celebró en el Centro Gallego de la capital lusa, con el objetivo de reforzar la visibilidad exterior de la feria gastronómica, que se celebrará los días 3 y 4 de abril.

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