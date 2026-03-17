Adjudican por 388.000 euros la mejora del cruce a Setados

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha adjudicado, por un importe de 388.000 euros, las obras de reforma del cruce de Setados, en la carretera PO-400, en As Neves. El contrato permitirá actuar en la intersección situada en el kilómetro 9+980 de esta vía autonómica, punto de acceso principal a la parroquia de Setados, cumpliendo así con una reclamación vecinal que contó con el apoyo unánime de la corporación de As Neves en 2023.

Con esta obra, el departamento que dirige María Martínez Allegue busca mejorar las condiciones del cruce de Setados, aumentando la visibilidad y reforzando la seguridad viaria en los movimientos de tráfico. Aunque inicialmente los vecinos y vecinas reclamaban la construcción de una rotonda como solución a la falta de visibilidad, esta nueva actuación permite acometer una intervención más amplia, tras haberse ejecutado hace unos años pequeñas acciones destinadas a mejorar el entorno.

En concreto, las obras contratadas consistirán en la sustitución de la intersección actual por una con carriles centrales de espera, de aceleración y deceleración, lo que permitirá realizar maniobras con mayor seguridad.

El cruce actual de la PO-400 con la vía municipal que conecta con los núcleos de Laxe y de la Iglesia presentan en la actualidad problemas de visibilidad, está muy próximo a una vivienda y hay un cambio de rasante próximo. Teniendo esto en cuenta, la actuación que proyecta la Xunta supondrá desplazar la intersección hasta el punto kilométrico 10+035, es decir, unos 55 metros. Eso permitirá ampliar la calzada para dar cabida a los carriles de giro y a los de acceso, asegurando la visibilidad de los vehículos que entran y salen de la parroquia de Setados.

Además de esa ampliación de la calzada de la PO-400 y del desplazamiento del cruce, la intervención diseñada incluye el desvío para conectar la vía municipal con la carretera autonómica de forma segura.

Noticias relacionadas

Las obras adjudicadas también incluyen el alumbrado público, ampliando la red existente en la travesía de la PO-400 hasta la zona de intersección.