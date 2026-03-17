Más de 150 personas participaron en el programa «Talento Xove»

Más de 150 jóvenes participaron en el programa «Talento Xove» de Ponteareas, una iniciativa impulsada por el Concello para fomentar la creatividad y la formación artística entre los jóvenes. Durante este año, más de 150 personas participaron en los diferentes obradoiros organizados, que abarcaron disciplinas como la escritura, el teatro, el diseño de joyas, la cocina o la formación como DJ.

Todos los talleres fueron impartidos por profesionales de reconocidos en sus respectivas disciplinas, con la intención de ofrecer una formación de calidad a los jóvenes sin necesidad de salir de Ponteareas y facilitar así el acceso a disciplinas especializadas en el propio municipio.