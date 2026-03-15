Destrozan un merendero de piedra en un mirador de Rubiós, en As Neves

La Comunidad de Montes de Rubiós, en As Neves, ha sufrido un acto vandálico en un mirados localizado en el barrio de Ribadeira. El fin de semana aparecieron partidos por la mitad varios bancos y mesas de piedra, lo que ha inutilizado el merendero.

La Comunidad de Montes de Rubiós denunciará los hechos a la Guardia Civil, pues todo a punta a que los daños fueron intencionados, «únicamente para hacer daño», lamenta su presidente, Florencio Méndez.