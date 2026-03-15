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Cardio protección

Desfibriladores para el fútbol de Ponteareas

D. P.

Ponteareas

El alcalde en funciones del Concello de Ponteareas, Juan Carlos González Carrera, junto al concejal de Deportes, hicieron entrega de desfibriladores portátiles a los clubs de fútbol del municipio, con el fin de equiparlos de cara a tener que actuar de forma inmediata frente a un caso de parada cardíaca repentina, situación en la cual tener a mano uno de estos dispositivos puede ser determinante para salvar una vida.

En la actualidad, Ponteareas cuenta con 18 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) distribuidos en distintos edificios y espacios públicos, entre ellos, centros escolares, pabellones deportivos, la plaza de abastos, la piscina municipal, el consistorio, así como en las sedes del GES, Policía Local y Protección Civil. Igualmente, el Concello impulsa cada año cursos de formación en el uso de los DESA.

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