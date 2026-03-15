Cardio protección
Desfibriladores para el fútbol de Ponteareas
El alcalde en funciones del Concello de Ponteareas, Juan Carlos González Carrera, junto al concejal de Deportes, hicieron entrega de desfibriladores portátiles a los clubs de fútbol del municipio, con el fin de equiparlos de cara a tener que actuar de forma inmediata frente a un caso de parada cardíaca repentina, situación en la cual tener a mano uno de estos dispositivos puede ser determinante para salvar una vida.
En la actualidad, Ponteareas cuenta con 18 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) distribuidos en distintos edificios y espacios públicos, entre ellos, centros escolares, pabellones deportivos, la plaza de abastos, la piscina municipal, el consistorio, así como en las sedes del GES, Policía Local y Protección Civil. Igualmente, el Concello impulsa cada año cursos de formación en el uso de los DESA.
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