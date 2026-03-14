Maruja Gómez, la primera alcaldesa gallega

Tal día como hoy, hace 90 años, tomaba posesión en el Concello de A Cañiza la primera alcaldesa elegida democráticamente en Galicia, Maruja Gómez. Su mandato fue efímero y casi le cuesta la vida, pero abrió un camino que todavía hoy es más estrecho para las mujeres que para los hombres. Actualmente, de los 313 ayuntamientos que hay en la comunidad gallega, solo 70 están gobernados por mujeres. Maruja Gómez fue la primera, y por eso, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), la homenajeó ayer en el Concello de A Cañiza.

El acto formó parte de las actividades impulsadas por la Federación municipalista gallega con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. La vicepresidente ejecutiva de la Fegamp, y alcaldesa de Betanzos, María Barral, fue la encargada de poner en valor la figura de Maruja Gómez, cuya historia forma parte de la memoria colectiva de Galicia. Tomó el bastón de mando del consistorio cañicense el 14 de marzo de 1936, pero su mandato apenas duró unos meses, estando este lleno de dificultades acrecentadas por ser mujer, tal y como se refleja en las actas de los plenos de la época. El estallido de la Guerra Civil le arrebató el bastón de mando, siendo detenida por el bando franquista y condenada a muerte, aunque finalmente fue liberada.

«Enhorabuena a A Cañiza por ser pionero en algo tan relevante como tener la primera mujer elegida alcaldesa democráticamente», destacó María Barral, haciendo un llamamiento a alcanzar la paridad en las corporaciones y alcaldías gallegas en próximas elecciones.

Por su parte, el alcalde de A Cañiza, Luis Piña, fue más allá e insistió en que «la igualdad no es solo ocupar espacios, es cambiar la manera de estar en ellos», para lo cual es fundamental incorporar nuevas sensibilidades y prioridades, indicó. Igualmente, el regidor hizo hincapié en que la democracia requiere ser cuidada y defendida permanentemente, pues, aunque Maruja Gómez fue elegida democráticamente hace 90 años, solo meses después la represión se llevó por delante los avances conseguidos.

La primera arquitecta

Y de una mujer pionera a otra. A Cañiza también celebrará un acto dedicado a la arquitecta Rita Fernández Queimadelos, nacida en A Cañiza y considerada una de las primeras arquitectas de España. La actividad tendrá lugar el lunes 23 de marzo a las 19.30 horas en el salón de plenos del Concello y forma parte del ciclo «Aquí faltan páxinas. Mulleres extraordinarias», una colección que recupera historias de mujeres fundamentales para comprender la memoria colectiva y el desarrollo social, muchas veces ausentes de los relatos tradicionales.

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El acto lo promueve la Diputación de Pontevedra, también en colaboración con el Concello de A Cañiza.