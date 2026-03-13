8-M
A Cañiza homenajea hoy a la primera mujer alcaldesa de Galicia
A Cañiza
El Concello de A Cañiza celebra hoy su acto institucional del Día de la Mujer, que ha transformado en el «Mes de la Mujer», con actividades que se extenderán en el tiempo. La primera de ellas, será un homenaje a Maruja Gómez González, la primer mujer elegida democráticamente alcaldesa en Galicia en el año 1936 en A Cañiza. El acto, organizado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con la colaboración del Concello, se celebrará a las 12 horas en el salón de plenos del a casa consistorial de A Cañiza.
Este año se cumplen 90 años de la investidura de Maruja Gómez, una figura pionera que marcó un hito en la historia política de Galicia.
