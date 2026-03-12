Educación
El futuro laboral se busca en Formatea
El abanico de salidas profesionales es variado en Galicia gracias a la amplia oferta formativa, tanto universitaria como de formación profesional. Ponteareas recoge una muestra del abanico en su feria de formación «Formatea», por la que pasarán alrededor de 500 jóvenes durante los dos días que permanecerá abierta
Con la segunda evaluación llegando a su fin, el alumnado que cursa este año 4º de ESO y Bachillerato ya está pensando en su futuro tanto como en los días que faltan para que comience el verano y, con él, el descanso que merecen. Para facilitarles el trabajo, el Concello de Ponteareas celebra un año más su feria de formación Formatea, que ayer abrió sus puestas en el pabellón municipal Álvaro Pino, donde una treintena de centros educativos y formativos abrieron a los jóvenes un abanico de salidas profesionales.
En esta primera jornada, cerca de 300 alumnos y alumnas visitaron los 40 estands informativos que instalaron los centros invitados a la feria. Destacaron los centros integrados de formación profesional, como el de Cantería de Galicia, el Audiovisual de Vigo o el de A Granxa; también participaron escuelas de estética e idiomas; Cruz Roja y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde la Policía Local, hasta la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En cada expositor, mostraron al alumnado la manera de abrirse camino en cada uno de los respectivos oficios.
Además, este año, como novedad, un grupo de guías voluntarios de los centros CIFP A Granxa e IES Val do Tea, junto con el alumnado de los ciclos de Gestión y de Marketing que realiza prácticas en el Concello, colaboró en la organización del evento, acompañando a los visitantes por los diferentes puestos. Una vez acabado el recorrido, los estudiantes pudieron disfrutar de una zona de ocio, donde participaron en actividades como taekwondo, baile moderno, tiro a canasta y música, gracias a la colaboración de las empresas locales Tempos, CDM, Estudio 57 y Leam Sport.
El alcalde en funciones, Juan Carlos González Carrera, y el concejal de Ensino, Ricardo González, inauguraron la feria junto al delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; la directora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez; y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares.
Formatea volverá a abrir hoy en horario de 9.30 a 14.30 horas. Aunque la feria se dirige principalmente al alumnado, estando prevista la asistencia de 200 alumnos y alumnas; también las personas adultas que deseen cambiar el rumbo de su profesión, iniciar una nueva etapa laboral o simplemente mejorar su formación, tienen las puertas de Formatea abiertas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña