La Banda de Xinzo, en concierto el domingo

La Banda de Música de Xinzo celebra este domingo, 15 de marzo, su concierto de primavera, una cita que llega a su quinta edición y que se celebrará en el Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas a las 19 horas. La banda ofrecerá un repertorio variado, desde pasodobles y jotas, como Monovar, de Miguel Villar, hasta zarzuelas como la del reconocido maestro José Serrano.