Arbo reparte trampas de avispa velutina

El Concello de Arbo pone a disposición de los vecinos y vecinas, de forma totalmente gratuita, trampas y cebo para dar caza a la avispa velutina. Las personas interesadas pueden solicitarlo en las oficinas de municipales del Concello, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Se entregarán por orden de registro de entrada y hasta agotar existencias.