Socorren a un camionero tras volcar en la A-52 en Ponteareas
Los bomberos no tuvieron que excarcelarlo pero sí prestarle asistencia para abandonar el vehículo accidentado
Los bomberos han tenido que intervenir a primera hora de este miércoles para liberar a un camionero del interior de su vehículo tras volcar en Ponteareas (Pontevedra).
El accidente, según ha informado el 112 Galicia, ocurrió unos diez minutos antes de las siete de la mañana en el kilómetro 301 de la A-52.
Los diferentes particulares que contactaron con el 112 Galicia indicaron que se trataba de un camión volcado en la mediana, con posibles atrapados.
Con esto, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de O Baixo Miño y de la Guardia Civil de Tráfico.
No fue necesario excarcelar a la persona, aunque sí que tuvo que ser ayudada por los bomberos para poder salir del vehículo accidentado.
