Ponteareas licita su ciclo integral del agua por 107 millones durante 25 años

Ponteareas aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente la licitación del ciclo integral del agua por 107 millones de euros durante 25 años, rematando así un proceso administrativo «largo y complejo», según expuso la concejala encargada de esta área, Raquel Bautista. La edil explicó que el contrato se adjudicará por 25 años, por ser este el plazo que necesitará la empresa concesionaria para recuperar la inversión realizada, pues el contrato obliga a la futura adjudicataria a ejecutar inversiones en infraestructuras de saneamiento por valor de 32,5 millones. Igualmente, el propio Concello de Ponteareas reservará 12,5 millones de euros, que se repartirán en 25 anualidades, para contribuir a la ejecución de dichas obras.

La contratación de este ciclo integral del agua es la apuesta del tripartito ponteareano para llevar el saneamiento a todas las parroquias. En este sentido, el portavoz del PP, Francisco Jesús Represas, destacó que «por primera vez existe un plan integral de saneamiento para todo el municipio, con una inversión concreta y un horizonte claro». «Como máximo, antes de 2034, todas las parroquias de Ponteareas dispondrán de red municipal de saneamiento», prometió Represas, indicando que la inversión total en la construcción de la red de saneamiento ascenderá a 32,5 millones. «Es un compromiso claro con el rural», apuntó el edil.

Los votos a favor del tripartito (PP, Acip e IP) le dieron el visto bueno a dicha licitación, por lo que, una vez se publique en la plataforma de contrataciones del Estado, las empresas interesadas tendrán un plazo de 30 días para presentar sus ofertas.

El BNG se abstuvo y el PSOE votó en contra, coincidiendo los dos grupos de la oposición en quejarse nuevamente de tener poco tiempo para analizar la documentación de uno de los contratos más importantes del Concello. «Es impresentable e indecente que actúen así», regañó el portavoz del BNG, mientras que desde el PSOE lamentaron que «el contrato es lo suficientemente importante como para no atropellar la labor de la oposición».

Por otro lado, la oposición y el equipo de gobierno cruzaron reproches sobre la gestión realizada por el contrario de este servicio esencial, de competencia municipal. El BNG acusó al ejecutivo de Nava Castro de no haber ejecutado ni un kilómetro de la red de saneamiento en dos años y nueve meses, a lo que el portavoz del PP contestó que, en ocho años, el bipartito BNG-PSOE ejecutó «cero patatero». Los nacionalistas rebatieron que «si no hubiese nueva depuradora, no podría venir a pleno este contrato y esta solución».

Precisamente, en los 107 millones de euros que costará el contrato del ciclo del agua, se incluyen los aproximadamente 350.000 euros anuales que el Concello de Ponteareas le tiene que devolver al Estado por la construcción de la depuradora de A Moscadeira.