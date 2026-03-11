Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AporM reclama extender la reforma de la senda del Tea a Mondariz

Desperfectos en Mondariz. | D.P.

D. P.

Ponteareas

Alternativa por Mondariz lamenta que la restauración de la senda del río Tea, cuyas obras ya adjudicó la Diputación de Pontevedra por 180.000 euros, dejen fuera el tramo que recorre Mondariz, pese a su mal estado de conservación.

«La intervención remata justo en el límite municipal de Ponteareas, dejando sin actuaciones el tramo de la misma senda que discurre por el territorio de Mondariz. Se trata de un recorrido que presenta un notable deterioro, con pasarelas dañadas, zonas impracticables y una falta evidente de mantenimiento que lleva años siendo denunciada por los vecinos y vecinas y por los usuarios habituales de esta ruta», indican desde AporM, acusando que «la falta de una intervención integral no solo rompe la continuidad del recorrido, sino que también transmite un mensaje de abandono institucional y discriminación hacia Mondariz».

Desde AporM insisten en que todos los vecinos y vecinas de Mondariz y Mondariz-Balneario se benefician de este sendero, por lo que reclaman de forma unánime a la Diputación una actuación inmediata y equilibrada que permita restaurar toda la senda fluvial del Tea.

Esta actuación en la senda del Tea a su paso por Ponteareas, entre el área recreativa de A Moscadeira y el límite con Mondariz, se enmarca dentro del «Plan de sostenibilidad Turística en Destino Condado-Paradanta. Unha terra entre ríos», financiado con fondos europeos Next Generation.

TEMAS

