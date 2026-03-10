Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8-M

Ponteareas rinde homenaje a las «Mulleres que contan»

Mujeres homenajeadas en Ponteareas junto a miembros de la corporación municipal. | D.P.

D. P.

Ponteareas

Dolores Alonso, Ana María Barco, María Carrera, María Piñar Gómez, María del Carmen de Grado, María Teresa Isla, María Porto y Teresa Rodríguez fueron las protagonistas del acto «Mulleres que contan», organizado por el Concello de Ponteareas para reconocer su contribución cultural, económica y social a la vida de la villa del Tea.

El evento, celebrado con gran asistencia de público, se convirtió en un espacio de reconocimiento y agradecimiento a las trayectorias de estas ocho mujeres, referentes por su compromiso y por su huella en la comunidad.

La concejala de Igualdad, Raquel Plana, y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, fueron las encargadas de recibir a las homenajeadas en el escenario y hacerles entrega de un regalo conmemorativo en nombre de todos los vecinos y vecinas de Ponteareas.

«Estas mujeres representan el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de transformar la sociedad desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana», destacó Plana, mientras que la regidora agradeció a las homenajeadas su ejemplo y su trayectoria, destacando que «cada una de ellas, desde su ámbito, fueron referentes y contribuyeron a hacer de Ponteareas una villa más activa, solidaria y comprometida».

