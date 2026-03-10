Ponteareas celebra esta semana su feria de formación con 40 puestos

Ponteareas acogerá los días 11 y 12 de marzo una nueva edición de Formatea, la feria de orientación formativa que reunirá en la villa a más de una treintena de centros de formación para acercar al alumnado y a la ciudadanía la amplia oferta formativa existente.

El concejal de Enseñanza, Ricardo González, explica que más de 400 alumnos y alumnas de los centros educativos de Ponteareas visitarán los 40 puestos presentes en la feria a lo largo de dos jornadas. Durante el recorrido, podrán conocer de primera mano la oferta educativa de ciclos formativos de todos los niveles, así como las posibilidades de acceso a la universidad, resolviendo dudas directamente con el profesorado y con los equipos informativos de los centros participantes.

Entre las novedades de esta edición, destaca la implicación de alumnado voluntario de distintos centros educativos de Ponteareas, que ejercerá de guía en la feria. La feria abrirá al público de 9.30 a 14 horas, durante los dos días, y ocupará el pabellón del Complejo Deportivo Álvaro Pino.