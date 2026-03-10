A Cañiza proyecta una nueva área de ocio en la Carballeira do Cacharado

El Concello de A Cañiza planea una importante actuación en la Carballeira do Cacharado, con ejecución de una nueva área de ocio, un proyecto que asciende a cerca de 176.000 euros, para el cual el Concello ha conseguido una ayuda de más de 60.000 euros de la Diputación y otra de 35.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Para financiar la parte que le corresponde al Concello, el gobierno local aprobó dos transferencias de crédito entre las distintas áreas de gasto para dotar de financiación al proyecto. En este sentido, el alcalde, Luis Piña, explica que el proyecto de renovación del área de ocio de la Carballeira do Cacharado fue redactado en 2023, pero resultó necesario actualizarlo debido al incremento experimentado por los precios del sector de la construcción, adaptándolo a las condiciones actuales del mercado para garantizar la viabilidad real de su ejecución.

El proyecto contempla la creación de una nueva área lúdica inclusiva, diseñada para permitir el disfrute de niños y niñas de diferentes edades y capacidades. La zona infantil ocupará una superficie de 205 metros cuadrados y contará con un pavimento de seguridad de alta absorción de impactos, instalado sobre una base estabilizada, que mejorará las condiciones de protección frente a posibles caídas. El espacio combinará áreas de juego activo con zonas más tranquilas.

Entre los elementos previstos, se incluyen columpios individuales y colectivos, carrusel adaptado, arenero con elementos naturales, juegos de equilibrio y relevos en el terreno, una estructura central con dos torres y toboganes con elementos de escalada y paneles lúdicos. Además, con el fin de reforzar la seguridad por la proximidad del tráfico rodado, se instalará un cierre perimetral.

Complementariamente, se habilitará una zona deportiva de 117 metros cuadrados en el actual parque, con la instalación de dos canastas a distintas alturas y cierre deportivo parcial.

Noticias relacionadas

«Esta actuación permitirá modernizar y poner en valor la Carballeira do Cacharado como espacio de encuentro, ocio y convivencia, reforzando la calidad de los servicios públicos y mejorando uno de los enclaves naturales y sociales más relevantes del municipio», destaca el regidor.