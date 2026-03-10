Obra pública
A Cañiza proyecta una nueva área de ocio en la Carballeira do Cacharado
El Concello habilita crédito para cofinanciar la actuación, presupuestada en 176.000 euros | Incluye una zona de juegos infantil inclusiva y otra deportiva
El Concello de A Cañiza planea una importante actuación en la Carballeira do Cacharado, con ejecución de una nueva área de ocio, un proyecto que asciende a cerca de 176.000 euros, para el cual el Concello ha conseguido una ayuda de más de 60.000 euros de la Diputación y otra de 35.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Para financiar la parte que le corresponde al Concello, el gobierno local aprobó dos transferencias de crédito entre las distintas áreas de gasto para dotar de financiación al proyecto. En este sentido, el alcalde, Luis Piña, explica que el proyecto de renovación del área de ocio de la Carballeira do Cacharado fue redactado en 2023, pero resultó necesario actualizarlo debido al incremento experimentado por los precios del sector de la construcción, adaptándolo a las condiciones actuales del mercado para garantizar la viabilidad real de su ejecución.
El proyecto contempla la creación de una nueva área lúdica inclusiva, diseñada para permitir el disfrute de niños y niñas de diferentes edades y capacidades. La zona infantil ocupará una superficie de 205 metros cuadrados y contará con un pavimento de seguridad de alta absorción de impactos, instalado sobre una base estabilizada, que mejorará las condiciones de protección frente a posibles caídas. El espacio combinará áreas de juego activo con zonas más tranquilas.
Entre los elementos previstos, se incluyen columpios individuales y colectivos, carrusel adaptado, arenero con elementos naturales, juegos de equilibrio y relevos en el terreno, una estructura central con dos torres y toboganes con elementos de escalada y paneles lúdicos. Además, con el fin de reforzar la seguridad por la proximidad del tráfico rodado, se instalará un cierre perimetral.
Complementariamente, se habilitará una zona deportiva de 117 metros cuadrados en el actual parque, con la instalación de dos canastas a distintas alturas y cierre deportivo parcial.
«Esta actuación permitirá modernizar y poner en valor la Carballeira do Cacharado como espacio de encuentro, ocio y convivencia, reforzando la calidad de los servicios públicos y mejorando uno de los enclaves naturales y sociales más relevantes del municipio», destaca el regidor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025