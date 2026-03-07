Ponteareas externaliza la gestión de su pionera Residencia de Artistas

El Concello de Ponteareas externalizará la gestión de la Residencia de Artistas Artistea, para lo que ha sacado a licitación un contrato de cerca de 100.000 euros, con una duración de dos años, que ya está en proceso de evaluación de las ofertas presentadas.

«Para garantizar el funcionamiento continuo, ordenado y la calidad de este espacio público, resulta necesario contar con un servicio especializado que asegure tanto la correcta operatividad de las instalaciones como el diseño, ejecución y seguimiento del programa público de residencias y de las actividades asociadas», explica el Concello en la memoria justificativa del contrato.

Los pliegos de licitación marcan la realización de un mínimo de cuatro residencias de artistas al año, una por trimestre, con una duración mínima de 5 días; y la elaboración de una programación trimestral con obradoiros, cursos monográficos y charlas abiertas a la ciudadanía, vinculadas a las temáticas de las residencias. También un encuentro colectivo destinado a compartir procesos, resultados y aprendizajes, con la participación de las personas residentes, la comunidad local y de agentes culturales. Igualmente, los pliegos obligan a la empresa que resulte adjudicataria de la Residencia de Artistas a la limpieza y cuidado de las instalaciones.

El plazo de duración del contrato será de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

Noticias relacionadas

La Residencia de Artistas Artistea de Ponteareas abrió sus puertas a finales de 2024, siento una apuesta pionera del gobierno de Nava Castro, por ser cien por cien municipal. Se ubica en un edificio que fue rehabilitado con fondos europeos en la Plaza Mayor de Ponteareas, inicialmente planteado como centro cívico por el anterior gobierno local, pero que el ejecutivo de Castro recondujo como residencia de artistas para darle mayor dinamismo. En 2025 la alcaldesa encargó su Plan Estratégico y Modelo Operativo, que realizó la empresa Xeneme Innovación Social. Durante este tiempo se han realizado tres residencias municipales y otras tantas organizadas por entidades externas. Ahora el Concello busca un operador especializado en residencias artísticas para estabilizar su funcionamiento.