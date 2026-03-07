Contrato público
Ponteareas externaliza la gestión de su pionera Residencia de Artistas
El Concello licita la dirección de Artistea por 100.000 euros y una duración de dos años | Los pliegos garantizan un mínimo de cuatro residencias al año
El Concello de Ponteareas externalizará la gestión de la Residencia de Artistas Artistea, para lo que ha sacado a licitación un contrato de cerca de 100.000 euros, con una duración de dos años, que ya está en proceso de evaluación de las ofertas presentadas.
«Para garantizar el funcionamiento continuo, ordenado y la calidad de este espacio público, resulta necesario contar con un servicio especializado que asegure tanto la correcta operatividad de las instalaciones como el diseño, ejecución y seguimiento del programa público de residencias y de las actividades asociadas», explica el Concello en la memoria justificativa del contrato.
Los pliegos de licitación marcan la realización de un mínimo de cuatro residencias de artistas al año, una por trimestre, con una duración mínima de 5 días; y la elaboración de una programación trimestral con obradoiros, cursos monográficos y charlas abiertas a la ciudadanía, vinculadas a las temáticas de las residencias. También un encuentro colectivo destinado a compartir procesos, resultados y aprendizajes, con la participación de las personas residentes, la comunidad local y de agentes culturales. Igualmente, los pliegos obligan a la empresa que resulte adjudicataria de la Residencia de Artistas a la limpieza y cuidado de las instalaciones.
El plazo de duración del contrato será de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.
La Residencia de Artistas Artistea de Ponteareas abrió sus puertas a finales de 2024, siento una apuesta pionera del gobierno de Nava Castro, por ser cien por cien municipal. Se ubica en un edificio que fue rehabilitado con fondos europeos en la Plaza Mayor de Ponteareas, inicialmente planteado como centro cívico por el anterior gobierno local, pero que el ejecutivo de Castro recondujo como residencia de artistas para darle mayor dinamismo. En 2025 la alcaldesa encargó su Plan Estratégico y Modelo Operativo, que realizó la empresa Xeneme Innovación Social. Durante este tiempo se han realizado tres residencias municipales y otras tantas organizadas por entidades externas. Ahora el Concello busca un operador especializado en residencias artísticas para estabilizar su funcionamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita