Homenaje

El grupo Malvela pone música al acto del 8-M en Mos

D. P.

Mos

El Concello de Mos celebra mañana su acto central del Día de la Mujer, una cita que este año estará dedicada a las pioneras de la música en el municipio. Precisamente por eso, no faltará la música. Están previstas las actuaciones de la pianista Lía Sáez, el grupo Arume y el grupo Malvela.

El acto comenzará a las 18 horas en el Auditorio del Centro Dotacional de Torroso.

