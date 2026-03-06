Teresa Portela será la pregonera de la Feira do Requeixo e Mel

As Neves ya tiene lista su programación para celebrar su trigésimo tercera edición de la Feira do Requeixo e Mel, que tendrá lugar del 3 al 4 de abril en el corazón de la villa. La deportista olímpica Teresa Portela será la encargada de leer el pregón, que marcará el inicio de dos jornadas dedicadas a saborear el producto estrella de As Neves, pero también tendrán cabida otras actividades.

El Concello ha diseñado una programación previa que comienza ya el 21 de marzo con el primer Memorial Manuel Guitián, a partir de las 10 horas, en el Pabellón Municipal. Al día siguiente, domingo 22, tendrá lugar la primera de las andainas de la Feira do Requeixo e Mel, la titulada «Mitos e Crenzas do Termes», con salida a las 10 horas desde la Plaza del Concello. La segunda partirá el sábado 28 de marzo, a la misma hora, del Pousadouro.

Otras actividades tienen que ver con el paladar. El 27 de marzo, a las 11 horas, en el mercado municipal, habrá un showcooking con degustación, y el día 31, a las 19 horas, en la Escola de San Cibrán de Ribarteme, una cata de mieles de Galicia. Además, se celebrará la tercera edición de unas jornadas sobre la avispa velutina, el 30 de marzo en el CIPC de Taboexa, a las 19 horas.

Los días grandes de la Feira do Requeixo e Mel serán el 3 y 4 de abril. El primer día, Viernes Santo, los puestos de la feria abrirán a las 11 horas, y el pregón de Teresa Portela será a las 13 horas. Durante todo el día se sucederán las actuaciones de la Banda de Gaitas Os Atrancalevadas, Laura Marino & Band y Charanga Os Tamega, para acabar con la orquesta Panama Band.

El sábado, As Neves hará coincidir su última jornada de feria con su Exposición de Camelia en el Mercado Municipal, que abrirá a las 11.30 horas; y con su tercer Certamen de Música Tradicional Transfronteriza, a cargo del Grupo AC Pontenova de Salvaterra de Miño y Juvenil de Fiestas de Valença do Minho, a partir de las 16.30 horas. A lo largo del día también actuarán Grupo 2Tipos, Charanga A Sorcha y, cerrando la feria, orquesta Charleston Big Band.