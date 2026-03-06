Ponteareas dedica unas jornadas literarias a Pexegueiro

Ponteareas va a celebrar los días 20 y 21 de marzo las jornadas literarias «A voz e a palabra», dedicadas a la obra del poeta ponteareano Alfonso Pexegueiro. La actividad, que se desarrollará en la Artistea consistirá en un total de seis conferencias impartidas por relatores de primer nivel y la proyección de un recital poético musical.

Entre los relatores participantes figuran profesores universitarios y de secundaria, escritores, gestores culturales y críticos literarios, que aportarán diferentes visiones sobre la trayectoria literaria de Pexegueiro y el valor de su legado. Los nombres de estos profesionales son Fátima Ferreiro, Isaac Lourido, Roberto Abuín, David Souto, Armando Requeixo y Paula Domínguez.

Las jornadas se clausurarán con la proyección del espectáculo lírico-musical «A illa das mulleres loucas», en el que el propio actor recita algunos poemas junto a las actrices Vanesa Sotelo y María Caparrini, y los músicos Anxo Pintos y Queco Comesaña, que fue grabado en el Teatro Principal de Compostela en 2011.

La alcaldesa, Nava Castro, invita a participar en estas jornadas y conocer así a este creador multidisciplinar.