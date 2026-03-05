Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Reconocimiento

Ponteareas renueva su distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia

Entrega del sello por UNICEF. | D.P.

Entrega del sello por UNICEF. | D.P.

D. P.

Ponteareas

El Concello de Ponteareas ha recibido el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia por parte del Comité Español de UNICEF para el periodo 206-2029. La renovación de dicha distinción ratifica su firme compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio.

El diploma acreditativo fue entregado por María Montalvo Freire, presidenta del Comité Español de Unicef, a la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, en un acto institucional en el que se puso en valor el trabajo desarrollado por el Concello en los últimos años en materia de infancia y adolescencia.

Noticias relacionadas

Dicho reconocimiento, con una vigencia de cuatro años, supone que los municipios distinguidos se comprometen a alcanzar resultados demostrables en la defensa de los derechos de la infancia, garantizar la participación real e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan y asegurar que se sientan escuchados y tenidos en cuenta.

TEMAS

Tracking Pixel Contents