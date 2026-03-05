Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Covelo llama a los jóvenes a una reunión

El Concello de Covelo convoca a la juventud del municipio, de entre 16 a 35 años, a un encuentro informativo que tendrá lugar esta tarde, a las 19.30 horas, en el auditorio municipal. La reunión servirá para presentar los obradoiros incluidos en el programa «Xuventude a Máis».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents