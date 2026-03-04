Turismo
Galicia Suroeste se inspira en el modelo de la marca Ávila Auténtica
Una expedición formada por siete empresas de las comarcas viajó a tierras abulenses
La Asociación de Desarrollo Galicia Suroeste ha impulsado un viaje de familiarización a Ávila en el marco del proceso de creación del club de producto turístico vinculado al sector primario. Así, una expedición formada por siete empresas de las comarcas de A Louriña, Redondela, Baixo Miño y Val Miñor se desplazaron hasta el territorio abulense para conocer de primera mano proyectos agroalimentarios que tienen abiertas sus puertas al turismo.
Durante su estancia, las empresas participantes pudieron acercarse al modelo de trabajo de distintas iniciativas integradas en la marca Ávila Auténtica, un sello que agrupa productores comprometidos con la calidad, la trazabilidad y la puesta en valor de los recursos endógenos.
El plan de viaje incluyó, entre otras actividades, una experiencia enoturística en una bodega, una cata de caracoles y la visita a un proyecto de producción ecológica basado en ganadería regenerativa. Se trata de ejemplos consolidados que consiguieron convertir actividades primarias en recursos turísticos comercializables, a través del refuerzo de su autenticidad y del vínculo con el territorio. Además, en la agenda tuvo cabida una recepción en la sede de la Diputación de Ávila, donde la expedición mantuvo un encuentro con Gemma Rodríguez, gerente de Ávila Auténtica, quien explicó el funcionamiento de su club de producto y la experiencia como marca tras más de 15 años de trabajo conjunto.
El grupo que viajó a tierras castellanas estuvo integrado por empresas representativas de la diversidad económica del destino: dos bodegas, un vivero, un obradoiro de cerámica artesanal, un hostelero, una guía de turismo y una agencia de viajes.
