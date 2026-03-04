Igualdad
Una charla de Mabel Lozano a los jóvenes de Ponteareas abre el 8-M
El Concello de Ponteareas abrió ayer su programación del Día de la Mujer con la participación de la cineasta y periodista Mabel Lozano, que impartió un taller dirigido al alumnado de los centros educativos del municipio y presentó dos de sus documentales en el auditorio municipal: «Ava», ganador de un premio Goya en 2024, y «Abril, hoy no es invierno». Con esta primera actividad, Ponteareas inició un programa conmemorativo del 8M que busca reforzar la sensibilización, prevención e implicación social durante todo el año.
En este marco, el Concello expandirá la campaña «Detecta e Actúa» al sector de la hostelería, difundiendo en las pantallas de los establecimientos el vídeo de la campaña para buscar la implicación actica de toda la ciudadanía en la detección y prevención de la violencia machista.
Además, ayer se celebró la mesa del Viogén en Ponteareas, que hizo balance de la situación actual, con 92 casos activos de violencia de género, de los cuales 65 están catalogados como de riesgo bajo y dos de riesgo alto. Además, 68 casos cuentan con orden de protección en vigor.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega