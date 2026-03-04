Una charla de Mabel Lozano a los jóvenes de Ponteareas abre el 8-M

El Concello de Ponteareas abrió ayer su programación del Día de la Mujer con la participación de la cineasta y periodista Mabel Lozano, que impartió un taller dirigido al alumnado de los centros educativos del municipio y presentó dos de sus documentales en el auditorio municipal: «Ava», ganador de un premio Goya en 2024, y «Abril, hoy no es invierno». Con esta primera actividad, Ponteareas inició un programa conmemorativo del 8M que busca reforzar la sensibilización, prevención e implicación social durante todo el año.

En este marco, el Concello expandirá la campaña «Detecta e Actúa» al sector de la hostelería, difundiendo en las pantallas de los establecimientos el vídeo de la campaña para buscar la implicación actica de toda la ciudadanía en la detección y prevención de la violencia machista.

Noticias relacionadas

Además, ayer se celebró la mesa del Viogén en Ponteareas, que hizo balance de la situación actual, con 92 casos activos de violencia de género, de los cuales 65 están catalogados como de riesgo bajo y dos de riesgo alto. Además, 68 casos cuentan con orden de protección en vigor.