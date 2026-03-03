Las alfombras de Ponteareas inspiran una pieza colectiva hecha con oro

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron en Ponteareas un obradoiro colaborativo de orfebrería inspirado en las alfombras florales de la villa. El taller, impartido por la orfebre compostelana Susi Gesto, fue impulsado por el Concello de Ponteareas con el apoyo de la Xunta.

El objetivo fue trabajar con vecinos de distintas generaciones en la creación de una pieza colectiva basada en la tradición orfebre y en la iconografía floral característica de la localidad. La obra resultante permanecerá en el Concello y se empleará en el estilismo de un próximo desfile, junto a otras piezas creadas en talleres similares. El obradoiro «Alfombras florais de Ponteareas» se impartió de forma intensiva.

Susi Gesto, que abrió su taller en el casco histórico de Santiago de Compostela en 2014, trabaja en la recuperación de la orfebrería tradicional con un enfoque contemporáneo. Sus piezas han desfilado en eventos como la Mostra do Encaixe de Camariñas y Moda Norte de Santander, y colabora habitualmente con la Fundación Artesanía de Galicia.