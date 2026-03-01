La senda fluvial del Tea será restaurada con 180.000 euros

La Diputación de Pontevedra ha adjudicado por 180.000 euros las obras de restauración y conservación de la senda fluvial del río Tea. En concreto, se actuará en varios tramos que discurren por el Concello de Ponteareas, entre el área recreativa de A Moscadeira y el límite con Mondariz.

La inversión se enmarca dentro del «Plan de sostenibilidad Turística en Destino Condado-Paradanta. Unha terra entre ríos», financiado con fondos europeos Next Generation, con el fin de recuperar esta zona, considerada de gran interés ambiental, cultural y recreativo, que constituye un nexo de unión entre parroquias y términos municipales.

Entre las actuaciones a desarrollar, se reparará el pavimento de la senda en varios tramos y se contempla también la limpieza, revegetación y refuerzo del margen del río mediante la aplicación de bioingeniería y de construcción de muros en zonas puntuales. Se incluye también la reparación y tratamiento de varias pasarelas de madera, la colocación de señales direccionales y, entre otras cuestiones, la reconstrucción de un puente.

La senda fluvial del río Tea en Ponteareas cuenta con una importante afluencia de usuarios y usuarias y representa a la perfección el paisaje del bosque de ribera de la provincia de Pontevedra.