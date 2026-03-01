Mabel Lozano presentará su cortometraje documental en Ponteareas

El Concello de Ponteareas abre su programación del Día de la Mujer con la presentación y proyección del cortometraje documental «Ava», de la cineasta, periodista y escritora Mabel Lozano, premiada con el Goya 2024 al mejor documental. El acto tendrá lugar el próximo martes, 3 de marzo, a las 17.00 horas, en el Auditorio Público Municipal de Ponteareas, y contará con la presencia de la propia autora.

La jornada combinará la proyección de piezas audiovisuales cortas con la intervención de la autora, que abordará temas como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la prostitución y la desigualdad estructural o el impacto del consumo de pornografía en la adolescencia.