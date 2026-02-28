El músico ponteareano Rafael Carracedo será el pregonero del Corpus

El músico ponteareano Rafael Carracedo Crespo será el pregonero de las Fiestas de Corpus Christi 2026 de Ponteareas, declaradas de Interés Turístico Internacional y que este año tendrán su día grande el domingo 7 de junio.

Con raíces en la parroquia de Guláns, Rafael Carracedo desarrolla su carrera musical en la Unidad de Música de la Guardia Real, lo que lo convierte en un referente del talento local y de la tradición musical que caracteriza la villa del Tea. Además, Carracedo ganó en 2025 el premio más prestigioso del mundo de la gaita, el «Trofeo MacCrimmon» del Festival Intercéltico de Lorient, por lo que su designación como pregonero también sirve para reconocer tanto su trayectoria profesional como su vínculo con la cultura y las tradiciones de Ponteareas.

Para la alcaldesa, Nava Castro, el pregón de Rafael Carracedo simboliza la unión entre las dos grandes almas de la fiesta: la tradición de las alfombras y la excelencia musical. Por su parte, el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, explica que el acto del pregón marcará el inicio oficial de las celebraciones del Corpus Christi y tendrá lugar el domingo 31 de mayo.