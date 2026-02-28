Fiesta de Corpus Christi
El músico ponteareano Rafael Carracedo será el pregonero del Corpus
El Concello reconoce así su trayectoria y su vínculo con la cultura y tradiciones de Ponteareas
El músico ponteareano Rafael Carracedo Crespo será el pregonero de las Fiestas de Corpus Christi 2026 de Ponteareas, declaradas de Interés Turístico Internacional y que este año tendrán su día grande el domingo 7 de junio.
Con raíces en la parroquia de Guláns, Rafael Carracedo desarrolla su carrera musical en la Unidad de Música de la Guardia Real, lo que lo convierte en un referente del talento local y de la tradición musical que caracteriza la villa del Tea. Además, Carracedo ganó en 2025 el premio más prestigioso del mundo de la gaita, el «Trofeo MacCrimmon» del Festival Intercéltico de Lorient, por lo que su designación como pregonero también sirve para reconocer tanto su trayectoria profesional como su vínculo con la cultura y las tradiciones de Ponteareas.
Para la alcaldesa, Nava Castro, el pregón de Rafael Carracedo simboliza la unión entre las dos grandes almas de la fiesta: la tradición de las alfombras y la excelencia musical. Por su parte, el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, explica que el acto del pregón marcará el inicio oficial de las celebraciones del Corpus Christi y tendrá lugar el domingo 31 de mayo.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro