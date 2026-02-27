La Guardia Civil desarticula tres puntos de venta de droga en Ponteareas, Mondariz y Mondariz-Balneario

La Guardia Civil de Pontevedra ha desarticulado tres puntos de venta de droga en los municipios de Ponteareas, Mondariz y Mondariz Balneario en el marco de la denominada operación “Xabriña”, iniciada el pasado mes de noviembre tras recibir avisos vecinales por la creciente inseguridad en varias zonas.

El equipo de investigación de la Guardia Civil de Ponteareas detuvo a un varón de 50 años, vecino de la localidad, e investiga a otros dos hombres, de 55 y 54 años, residentes en Mondariz y Mondariz Balneario, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La investigación se puso en marcha después de que vecinos alertasen de que determinadas áreas eran frecuentadas de manera habitual por personas consumidoras de sustancias estupefacientes. Tras varios meses de seguimientos y vigilancias, los agentes lograron focalizar tres puntos de venta activos, en los que se distribuía principalmente cocaína.

Durante el desarrollo del operativo, la Guardia Civil interpuso numerosas denuncias por tenencia y consumo de drogas en la vía pública, en algunos casos en presencia de viandantes.

El pasado 25 de febrero los agentes procedieron a la detención del principal investigado y a la investigación de los otros dos implicados, además de practicar una entrada y registro en un domicilio de Ponteareas.

En el operativo se intervinieron 27 envoltorios con 28 gramos de cocaína, 1,95 gramos de marihuana, una báscula de precisión, casi 1.000 euros en efectivo, un teléfono móvil, una tablet, un patinete eléctrico y diversos efectos destinados a la manipulación y embalaje de la droga. También fue incautada un arma larga de aire comprimido, réplica de un modelo HK G36.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron remitidas al Juzgado de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 3 de Ponteareas, que decretó su puesta en libertad con cargos.