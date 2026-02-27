Abel Losada y Nava Castro cruzan reproches de deslealtad institucional

El Concello de Ponteareas celebró hace una semana un acto de presentación de los proyectos que podrá realizar con cargo al Plan de Actuación Integrado (PAI), un programa impulsado por el Gobierno de España para repartir fondos europeos que dejará en Ponteareas cerca de 11 millones de euros. Representantes de colectivos vecinales, como comunidades de montes, traídas de aguas, asociaciones y vecinos en general, llenaron el salón de plenos, y también fueron invitados al acto altos cargos de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, ambas del mismo color político que la alcaldesa (PP). Solo faltaba representación del Gobierno de España (PSOE), que no recibió invitación, un hecho que ha causado un cruce de cartas entre el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y que comenzó con el reproche del subdelegado tachando el acto de «partidista» y acusando al gobierno ponteareano de «sentar muy malos precedentes de deslealtad institucional con este tipo de comportamientos».

La epístola del subdelegado del Gobierno fue remitida con fecha de este lunes, 23 de febrero, a la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. En ella recordaba a la regidora que «en su momento esta Subdelegación remitió correo a todos los Ayuntamientos solicitando que se nos invitase a todos los actos que cuenten con financiación del Gobierno de España» y, a su vez, destacaba que la concesión de los fondos europeos que se presentaban fueron concedidos a través de una convocatoria de concurrencia competitiva del Ministerio de Hacienda, «de manera transparente y eficiente entre los Ayuntamientos», apuntando que «la Xunta dispone de sus propios fondos Feder para otros programas diferentes, y no me consta que haga convocatorias públicas de este tipo».

«Por ello, no puedo compartir que el Concello de Ponteareas haya decidido organizar un acto partidista y excluir al Gobierno de España, que es el que financia este PAI con una subvención importantísima, como en el pasado muy reciente ha financiado otras actuaciones de tanta importancia como la renovación de la depuradora de A Moscadeira», concluye Abel Losada, rogando que «esto se corrija y, si es posible, aclare públicamente desde el Concello de Ponteareas que se cometió un error y que el Gobierno de España tenía que haber sido invitado a ese acto institucional».

Respuesta de la alcaldesa

La respuesta de la alcaldesa no se hizo esperar. Al día siguiente remitió al subdelegado del Gobierno varias aclaraciones, como que «la obligación de invitación institucional a la Autoridad de Gestión y a la Comisión Europea se establece para el acto de cierre del PAI, no para actos de apertura o presentación, por lo que no se ha producido incumplimiento alguno». También defendió Castro que «la configuración del formato del acto y de las personas invitadas responde al ejercicio legítimo de la autonomía organizativa del Concello de Ponteareas en un acto de carácter municipal e informativo, sin que exista obligación normativa de cursar invitación a la Subdelegación del Gobierno en este tipo de eventos».

Noticias relacionadas

Igualmente, la alcaldesa ponteareana precisó a Losada que, en cuanto a la actuación de la depuradora de A Moscadeira, la financiación del Estado no fue a fondo perdido y que los fondos adelantados por Acuaes serán devueltos por el Concello mediante tarifas durante el periodo de explotación. «Desde el Concello de Ponteareas defendemos la lealtad institucional, que debe basarse también en el rigor y la precisión en la comunicación pública», rebatió Nava Castro.