Ponteareas adjudica el servicio de basura por 22 millones durante 10 años

El Concello de Ponteareas ha adjudicado el contrato de servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio por cerca de 22 millones euros (precio sin IVA) y un plazo de 10 años a la empresa FCC Medio Ambiente y Salud. Se trata de la misma compañía que ya se hacía cargo del servicio, pues, aunque su anterior contrato venció el 1 de enero de 2023, el Concello le prorrogó el contrato un año y, cuando este volvió a caducar, el pleno aprobó una prórroga indefinida hasta la adjudicación de un nuevo contrato al tratarse este de un servicio esencial.

El equipo de gobierno, que forman PP, Acip e IP, aprobaron la adjudicación con el apoyo del BNG, que también votó a favor; mientras que el PSOE se abstuvo. Desde el gobierno municipal recalcaron que, con este nuevo servicio, que ofrece mejoras importantes, «Ponteareas va a ser un referente de calidad ambiental». Entre las mejoras que incorpora el nuevo contrato destacan: el incremento de la frecuencia de la recogida de residuos en verano; el aumento de las islas de reciclaje, así como su cercanía a las casas en el rural; la creación de un aula ambiental y una oficina de atención al público; una brigada permanente de limpieza en las parroquias y en áreas recreativas como A Freixa; nueva maquinaria; recogida de cartón comercial puerta a puerta diaria; y campañas y charlas de sensibilización.

3 millones en inversiones

Sobre los detalles del contrato, este se adjudica por 2,2 millones de euros al año y un plazo de 10 años, durante los cuales la empresa adjudicataria, FCC Medio Ambiente y Salud, deberá realizar una inversión de más de 3 millones de euros en la mejora del servicio. En este sentido, cabe apuntar que solo se presentó esta firma al proceso público de licitación, lo que centró las críticas de la oposición, que reprocharon que dicha compañía partía con ventaja, ya que participó en las reuniones técnicas para elaborar los pliegos de licitación.

Por otro lado, el BNG, que votó a favor de la contratación, indicó que las mejoras que presenta el nuevo servicio son mérito exclusivo de la empresa, que las ofertó. Por su parte, el PSOE lamentó que Ponteareas siga suscrito al modelo de gestión de residuos mediante incineración de Sogama.