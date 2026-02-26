Pablo López, Sergio Dalma y Antonio Orozco actuarán en Porriño en junio

Pablo López, Sergio Dalma, Antonio Orozco y Bresh actuarán en un nuevo festival que tendrá lugar en Porriño en el mes de junio con motivo del año «pre Xacobeo». El evento, que se ha titulado Petra Rosa Festival, convertirá a las canteras de la villa en un escenario natural único durante cuatro días consecutivos, del 25 al 28 de junio.

La fiesta internacional Bresh abrirá el festival el 25 de junio, mientras que Pablo López actuará el día 26, Antonio Orozco el 27 y Sergio Dalma el 28. Junto a ellos, integrarán el cartel artistas locales, una apuesta que el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destaca como «fundamental para impulsar el talento emergente que tenemos en nuestro pueblo».

El espacio elegido, una cantera de Porriño, constituye uno de los elementos más diferenciadores de la propuesta, al integrar uno de los símbolos más reconocidos de la localidad: el granito rosa. En este sentido, el alcalde destacó que «somos un pueblo cuya referencia es la piedra y la industria, y un evento como este ayudará a promocionar nuestra identidad».

Además del alcalde, presentaron este nuevo evento ayer en Porriño el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el promotor del mismo, José Antonio Torrano. El regidor agradeció la apuesta de los organizadores y el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra por hacer realidad esta primer edición del Petra Rosa Festival.