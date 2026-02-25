Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Salvaterra celebrará en abril su ruta de pinchos

El Concello de Salvaterra organiza su tercera ruta gastronómica Pinchoterra, que tendrá lugar los jueves y viernes del mes de abril, desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo. Durante diez días, una veintena de locales del casco urbano y las parroquias ofrecerán pinchos elaborados con cada consumición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents