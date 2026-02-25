Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

El PSOE, en contra del contrato de basura

El PSOE de Ponteareas adelantó ayer, a través de una nota de prensa, su voto en contra de la aprobación en pleno del contrato de recogida de basura, limpieza viaria y gestión del punto limpio, al considerar que el procedimiento «nació viciado, presenta graves irregularidades y pone en riesgo los intereses de los vecinos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  2. El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
  3. El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
  4. ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
  5. Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
  6. Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
  7. Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
  8. El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»

La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025

La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025

Javier Ortega Smith, un desperdicio de testosterona

Javier Ortega Smith, un desperdicio de testosterona

La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros

La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros

El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos

El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos

O Salnés cuidará a los hijos de víctimas de violencia de género durante el proceso de denuncia

O Salnés cuidará a los hijos de víctimas de violencia de género durante el proceso de denuncia

Iván Ares, protagonista de «Historia de una enfermedad rara»: «Por tener una dolencia poco común no se acaba ahí la vida»

Iván Ares, protagonista de «Historia de una enfermedad rara»: «Por tener una dolencia poco común no se acaba ahí la vida»

La situación en primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas

La situación en primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas

Javier Mouriño, un nadador vigués en augas xélidas

Javier Mouriño, un nadador vigués en augas xélidas
Tracking Pixel Contents