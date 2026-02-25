Ponteareas guiará una constelación de tapices florales en 300 ciudades

La Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas tendrá un papel protagonista en la celebración del Xacobeo 2027. El colectivo ponteareano coordinará la creación de una constelación de alfombras florales con forma de estrella en más de 300 ciudades de todo el mundo, que se elaborarán entre el 24 y el 25 de julio, con motivo de la celebración del día de Santiago Apóstol. La Asociación ponteareana firmó ayer un convenio con la Fundación Orden del Camino de Santiago para impulsar dicho proyecto, que lleva por nombre «Ilumina el Camino con tu estrella».

Alfombra en la India en 2021. | D.P.

El proyecto busca fomentar la participación de los grupos alfombristas vinculados a las distintas ciudades del Camino, promoviendo el intercambio cultural y fomentando los valores universales que representa la ruta jacobea. Para ello, la Fundación Orden del Camino de Santiago dará difusión internacional a la iniciativa, especialmente a través de su amplia representación en América y en otros continentes, invitando a sus Damas y Caballeros a participar en colaboración con los grupos locales y emitiendo un certificado digital a cada uno de los grupos participantes.

Alfombra en Porzuna en 2021. | D.P.

Por su parte, la Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas coordinará el contacto con los grupos alfombristas participantes. En este sentido, cabe recordar que la Asociación ya desarrolló una iniciativa similar con motivo del anterior Año Xacobeo 20-21, por lo que goza de una importante red de contactos por todo el mundo, aunque ahora se ha propuesto superar las 300 ciudades, repartidas por los cinco continentes.

La elección de la estrella como diseño común tiene que ver con la leyenda del descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago, guiado por luces estelares, y también con la Vía Láctea, que servía como guía natural por las noches a los peregrinos, lo que ha convertido a la estrella en un símbolo central de la ruta y de la iconografía jacobea. El diseño de la estrella será el mismo para los más de 300 grupos participantes y solo variará el número de kilómetros que separan la ciudad donde se elabore cada tapiz con Santiago de Compostela.

«Esta colaboración representa una oportunidad única para unir el arte efímero de las alfombras florales, símbolo de identidad cultural de Ponteareas, con la dimensión universal del Camino de Santiago», valora el presidente de la Asociación Corpus Christi de Ponteareas, Miguel García, indicando que, gracias a iniciativas como esta, «Ponteareas sigue siendo un referente alfombrista mundial».

La Asociación de Alfombristas de Ponteareas y la Orden del Camino de Santiago sellaron ayer esta colaboración en Ponteareas, en presencia de la alcaldesa, Nava Castro, que destacó que la iniciativa «no solo supone un importante altavoz, sino que nos vincula a un sentir que traspasa fronteras».