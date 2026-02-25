La Guardia Civil busca al atracador de Mondariz: se llevó dinero y huyó simulando ser un señor mayor con una máscara

Un hombre con una máscara de látex fingiendo ser una persona mayor atracó una sucursal bancaria a punta de pistola, este miércoles a primera hora de la tarde en Mondariz. El asaltante maniató a los empleados con bridas y se llevó dinero en efectivo, aunque se desconoce la cantidad del botín con el que logró huir.

El asaltante entró en la sucursal bancaria, ubicada en el centro urbano de Mondariz, en la calle Domingo Blanco Lage, minutos antes de las dos de la tarde. Según ha podido saber este periódico, iba caracterizado de hombre mayor, con una máscara de látex que le cubría toda la cabeza, dejando únicamente al descubierto boca y ojos. La máscara simulaba la cara de un anciano.

También llevaba un arma de fuego, con la que atemorizó a los tres trabajadores que se encontraban en ese momento en el interior de las instalaciones. A dos de ellos los inmovilizó atándoles las manos con bridas, y a un tercero lo obligó a abrirle la caja del dinero. Una vez que se hizo con el botín, se dio a la fuga.

Minutos después del asalto entró un cliente a la oficina bancaria, que se percató de lo sucedido y, cuando salió dando la voz de alarma, pasaba por la calle el alcalde de Mondariz, Pablo Barcia, que contactó con el cuartel de la Guardia Civil de Ponteareas para informar de lo sucedido y requerir su presencia. El regidor destaca la rápida intervención de los agentes, cuyo despliegue no pasó desapercibido en la villa.

Sobre la huida del asaltante, se desconoce si actuó solo o había alguna persona esperándolo. Tampoco se sabe si escapó en coche o a pie. En este sentido, cabe apuntar que, en el momento del atraco, cayó un fuerte chaparrón en Mondariz, por lo que casi no había gente en la calle que sirva de testigo para esclarecer las causas del robo, de cuya investigación se ocupa la Guardia Civil.

Hace apenas cuatro meses que se registró otro atraco a una sucursal bancaria en la comarca. El objetivo fue la oficina de Crecente, a donde los asaltantes intentaron acceder utilizando un artefacto explosivo fabricado con una bombona de butano que no se llegó a detonar. En este caso, los atracadores huyeron antes de poder perpetrar el robo.